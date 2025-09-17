St** ti prendo a pugni tutta la verità dietro la furia di Iachetti a Cartabianca Cos’è successo davvero

Thesocialpost.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scintilla è scoccata nello studio di È sempre Cartabianca quando Enzo Iacchetti, dopo aver denunciato l’ennesima volta il “genocidio” a Gaza, è stato accusato dall’ospite israeliano di essere “ fascista ”. In quel momento l’attore ha perso il controllo, si è alzato dalla sedia e ha urlato “ti prendo a pugni”, minacciando di abbandonare la diretta. La conduttrice Bianca Berlinguer ha dovuto interrompere la trasmissione con la pubblicità per placare gli animi e riportare la calma. Leggi anche: “Sei uno str***”. Iacchetti esplode in diretta e la vip italiana esulta: “Bravo, sei tutti noi” La scena, trasmessa in diretta, ha mostrato non solo la durezza del confronto, ma anche il rischio di trasformare il dibattito politico in rissa spettacolare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

st ti prendo a pugni tutta la verit224 dietro la furia di iachetti a cartabianca cos8217232 successo davvero

© Thesocialpost.it - “St**, ti prendo a pugni”, tutta la verità dietro la furia di Iachetti a Cartabianca. Cos’è successo davvero

In questa notizia si parla di: prendo - pugni

"Stron*o ti prendo a pugni", Iacchetti perde la testa contro l'israeliano

Enzo Iacchetti denuncia il genocidio a Gaza: “Str**, ti prendo a pugni”, e minaccia di lasciare È sempre Cartabianca

Enzo Iacchetti furioso dopo l’affermazione di Eyal Mizrahi, caos a È Sempre Cartabianca: ‘Ti prendo a pugni’

UFC 167: Johny Hendricks tiene i pugni nelle mani; “St**, ti prendo a pugni”, tutta la verità dietro la furia di Iachetti a Cartabianca. Cos'è successo davvero; “St***, vengo lì e ti prendo a p***”. Panico a Carta Bianca, Enzo Iacchetti è una furia: Berlinguer ferma tutto.

st prendo pugni tutta"Fascista", "Ti prendo a pugni". Rissa Iacchetti-Mizrahi da Berlinguer: cosa è successo - Eyal Mizrahi gli dà del "fascista", e il conduttore di Striscia la Notizia perde il controllo: "Stro... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: St Prendo Pugni Tutta