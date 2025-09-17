St** ti prendo a pugni tutta la verità dietro la furia di Iachetti a Cartabianca Cos’è successo davvero

La scintilla è scoccata nello studio di È sempre Cartabianca quando Enzo Iacchetti, dopo aver denunciato l’ennesima volta il “genocidio” a Gaza, è stato accusato dall’ospite israeliano di essere “ fascista ”. In quel momento l’attore ha perso il controllo, si è alzato dalla sedia e ha urlato “ti prendo a pugni”, minacciando di abbandonare la diretta. La conduttrice Bianca Berlinguer ha dovuto interrompere la trasmissione con la pubblicità per placare gli animi e riportare la calma. Leggi anche: “Sei uno str***”. Iacchetti esplode in diretta e la vip italiana esulta: “Bravo, sei tutti noi” La scena, trasmessa in diretta, ha mostrato non solo la durezza del confronto, ma anche il rischio di trasformare il dibattito politico in rissa spettacolare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

