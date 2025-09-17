Enzo Iacchetti porta la sua rabbia in prima serata e trasforma lo studio di È sempre Cartabianca in un vero e proprio campo di battaglia mediatica. L’attore, volto amatissimo di Striscia la Notizia, ha scelto il salotto di Bianca Berlinguer per dire la sua sulla guerra nella Striscia di Gaza, scuotendo pubblico e ospiti con parole forti e un’energia travolgente. Il suo intervento, carico di indignazione e dati ufficiali, si è fatto subito notare per la sua schiettezza e la sua capacità di accendere il dibattito. Non passano che pochi minuti e l’atmosfera si surriscalda: il confronto con l’altro ospite in collegamento si fa teso, le voci si alzano, i toni diventano incandescenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “St***, ti prendo a p***”. Caos a Carta Bianca, Enzo Iacchetti è una furia: Berlinguer deve fermare tutto