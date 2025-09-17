Sprint Zone speciale Tokyo | Furlani fa la storia Italia protagonista Ospite Claudio Stecchi
Atletica leggera, giornata storica per l’Italia ai Mondiali! Il 20enne Mattia Furlani conquista la medaglia d’oro nel salto in lungo, firmando il secondo titolo iridato della sua stagione dopo quello indoor. Per l’Italia è il quinto podio in questo Mondiale, ma il medagliere potrebbe presto arricchirsi: nel triplo hanno impressionato in qualificazione sia Andy Díaz, campione del mondo indoor, che Andrea Dallavalle. Non sono mancate anche note amare: nei 200 metri sono stati eliminati al primo turno Filippo Tortu e Fausto Desalu, protagonisti della storica 4×100 olimpica oro a Tokyo 2021. In studio a commentare con noi lo specialista del salto con l’asta Claudio Stecchi, insieme a Enrico Saraceni ed Enrico Spada. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sprint - zone
Sprint Zone Maria Roberta Gherca: infortuni, rinascita e sogni per il 2026
Sprint Zone Speciale Tokyo La prima giornata dei Mondiali di Atletica si preannuncia spettacolare!
Sprint Zone Speciale Tokyo 2021: Jacobs shock: parla di ritiro! Scotti vola, Tamberi out
Enrico Spada. . Per l’appuntamento del mercoledì di Sprint Zone ospite Marco Fassinotti Il 36enne atleta torinese specialista del salto in alto non è stato convocato per i mondiali di Tokyo, nonostante rientrasse nei criteri del ranking di World Athletics, per una - facebook.com Vai su Facebook
Alice Muraro è stata la protagonista dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale YouTube di OA Sport - X Vai su X
Sprint Zone speciale Tokyo: Furlani fa la storia, Italia protagonista. Ospite Claudio Stecchi; Sprint Zone speciale Tokyo 2025: Sioli ottavo! Simonelli, qualche rimpianto; Sprint Zone Speciale Tokyo 2021: Jacobs shock: parla di ritiro! Scotti vola, Tamberi out.
Sonia Malavisi: “Duplantis fino a certe misure gioca. Fa un altro sport rispetto a Karalis” - Sonia Malavisi è intervenuta come ospite nell'ultima puntata di Sprint Zone Speciale Tokyo 2025, trasmissione di approfondimento sull'atletica leggera ... Si legge su oasport.it
Sprint Zone Speciale Tokio: Aouani bronzo nella maratona! Italia da record e Duplantis extraterrestre nell’asta - Quarto splendido podio azzurro ai Mondiali grazie al bronzo nella maratona di Iliass Aouani! Lo riporta oasport.it