Spray urticante a una cena elettorale di FdI | panico in sala

Lettera43.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cena elettorale di FdI si è trasformata in un vero e proprio caos. È successo il 16 settembre ad Ascoli Piceno, all’evento durante il quale l’assessora comunale Francesca Pantaloni ha sponsorizzato la propria candidatura alle Regionali nelle Marche. A organizzare è stato il collega all’Urbanistica Gianni Silvestri e a partecipare sono state oltre 300 persone. Come spiegato dallo staff di Pantaloni, però, a un certo punto della serata «ignoti hanno diffuso spray urticante all’interno della sala». Da lì sono scattati «momenti di panico e un vero e proprio fuggi fuggi tra i presenti. Alcuni partecipanti hanno accusato lievi sintomi di intossicazione, ma senza gravi conseguenze». 🔗 Leggi su Lettera43.it

spray urticante a una cena elettorale di fdi panico in sala

© Lettera43.it - Spray urticante a una cena elettorale di FdI: panico in sala

In questa notizia si parla di: spray - urticante

Rissa a bottigliate, poi lo spray urticante l?ultima follia maranza in piazza Roma

Ristoratrice aggredita in centro, si difende con lo spray urticante

Botte all'edicolante e poi tentata rapina nel panificio, fermato con lo spray urticante

Spray urticante a cena elettorale candidata Fdi con 300 persone, panico in sala; Spray urticante alla cena elettorale di Francesca Pantaloni; Elezioni Regionali Marche, spray urticante al comizio della candidata Francesca Pantaloni: Gesto vile.

spray urticante cena elettoraleSpray urticante a cena elettorale candidata Fdi con 300 persone, panico in sala - E' accaduto ieri sera ad Ascoli Piceno durante la cena ristorante Mister Ok. Si legge su msn.com

spray urticante cena elettoraleAscoli - Spray urticante e fuggi-fuggi durante cena elettorale della Pantaloni - fuggi generale dopo che qualcuno ha spruzzato dello spray urticante alla cena elettorale della candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali, Francesca Pantaloni. Secondo veratv.it

Cerca Video su questo argomento: Spray Urticante Cena Elettorale