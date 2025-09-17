Spray urticante a una cena elettorale di FdI | panico in sala
Una cena elettorale di FdI si è trasformata in un vero e proprio caos. È successo il 16 settembre ad Ascoli Piceno, all’evento durante il quale l’assessora comunale Francesca Pantaloni ha sponsorizzato la propria candidatura alle Regionali nelle Marche. A organizzare è stato il collega all’Urbanistica Gianni Silvestri e a partecipare sono state oltre 300 persone. Come spiegato dallo staff di Pantaloni, però, a un certo punto della serata «ignoti hanno diffuso spray urticante all’interno della sala». Da lì sono scattati «momenti di panico e un vero e proprio fuggi fuggi tra i presenti. Alcuni partecipanti hanno accusato lievi sintomi di intossicazione, ma senza gravi conseguenze». 🔗 Leggi su Lettera43.it
