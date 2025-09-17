Sportwashing | 95 sponsorizzazioni di cibo spazzatura nello sport britannico

Di Monica Sozzi, del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 29 agosto 2025 Il legame tra sport e junk food (o cibo spazzatura, tipico di numerosi fast food ) è più diffuso e pericoloso di quanto si pensi. Secondo un’indagine del British Medical Journal, pubblicata il 9 luglio 2025, sono almeno 95 i contratti di sponsorizzazione in essere tra aziende che producono cibi e bevande dal basso valore nutrizionale e ad alto contenuto di grassi, sale e zuccheri, e squadre, atleti ed eventi sportivi del Regno Unito. Il fenomeno, noto come sportwashing, sfrutta l’immagine positiva degli atleti per conferire una sorta di alone salutare a prodotti dannosi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it