Sporting-Roma Femminile le probabili scelte di Rossettini | un cambio rispetto all’andata

Dentro o fuori. Questo è il destino che attende la Roma Femminile , impegnata nel ritorno dell’ultimo turno preliminare di Women’s Champions League. Domani, giovedì 18 settembre, alle ore 17.30, la formazione di Rossettini affronterà lo Sporting con la necessità di vincere in terra portoghese per poter centrare la qualificazione. Le giallorosse ripartiranno infatti dalla sconfitta per 2-1 subita nel match d’ andata e maturata nei minuti di recupero a causa dei due gol subiti al 91? ed al 97?. All ’ Estadio Municipal de Rio Maior servirà quindi un’impresa, con le capitoline che dovranno dar fondo a tutte le proprie energie e qualità per proseguire il cammino continentale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

