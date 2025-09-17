Arezzo, 17 settembre 2025 – Sport senza frontiere è stato un enorme successo: le voci dei protagonisti L'evento svoltosi all'Auditorium Aldo Ducci di Arezzo ha riscosso tantissimi consensi. Una domenica all'insegna dei valori dello sport e della condivisione: questo è stato “Sport Senza Frontiere”, l'evento organizzato dal Festival del Calcio Italiano – Rever, ideato e realizzato dal giornalista e project manager Donato Alfani, con il patrocinio del Comune di Arezzo. Domenica 14 settembre 2025 tanti protagonisti e altrettante voci rilevanti hanno arricchito l'Auditorium “Aldo Ducci” di Arezzo, che ha fatto da cornice alla kermesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport senza frontiere è stato un successo: le voci dei protagonisti