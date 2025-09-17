Sport per tutti due nuovi eventi | 12 camminate nel cuore della città e la Eco Marathon

Perugiatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sport per tutti è uno dei punti fermi del programma di governo dell'amministrazione comunale della sindaca Ferdinandi e dell'assessore Pierluigi Vossi che ritegono la pratica sportica uno strumento strategico per la crescita ed il miglioramento della qualità della vita delle persone, senza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sport - tutti

Fair play, quando lo sport può indicare la strada a tutti (politica, imprese, cittadini)

Sport in tv mercoledì 25 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Ripa Teatina celebra lo sport con il XXI Premio Rocky Marciano: tutti i vincitori

Sport per tutti, due nuovi eventi: 12 camminate nel cuore della città e la Eco Marathon; Sportcity Day Versilia, due giorni di sport per tutti; Mercato finito: tutti gli acquisti dell'estate della Serie A.

"Due nuovi spazi per lo sport: ecco le proposte" - L’amministrazione comunale ha risposto che nuovi spazi per lo sport potrebbero sorgere in due aree: una nel parco che si trova vicino alla lottizzazione Torri d’avvistamento e l’altra a nord del ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Emil Banca apre due nuovi sportelli nel Modenese e nel Parmense - Mentre quasi tutte le banche del mondo chiudono gli sportelli, Emil Banca va controcorrente e annuncia l'apertura di due nuove filiali nelle province di Modena e Parma, in comuni dove il credito ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Tutti Due Nuovi