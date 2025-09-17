Sport in tv oggi mercoledì 17 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 17 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui Mondiali di atletica, dove l’Italia si giocherà la carta Mattia Furlani nella finale di salto in lungo e aspetta Andy Diaz nelle qualificazioni di salto triplo. Si conclude la fase a gironi dei Mondiali di volley maschile per quattro raggruppamenti (l’Italia giocherà domani lo “spareggio” con l’Ucraina). Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Giro di Lussemburgo, Giro di Slovacchia e GP di Vallonia in avvicinamento ai Mondiali, che scatteranno domenica in Ruanda. L’Italia osserverà Spagna-Ucraina per scoprire quale sarà la sua avversaria nella semifinale della BJK Cup, mentre a Zagabria proseguono i Mondiali di lotta. 🔗 Leggi su Oasport.it
