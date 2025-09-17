Spintoni ai vigili e fuga nelle vie del centro | scatta la denuncia

Spintoni, fuga per le strade del centro e insulti agli agenti. Protagonista della vicenda un cittadino tunisino di 40 anni, ora denunciato a piede libero dalla polizia locale per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale durante un normale controllo per le vie della città. L’uomo era stato infatti notato da una pattuglia mentre circolava in monopattino elettrico contromano in Corso Porta Po, senza indossare il casco protettivo obbligatorio. Al primo invito a fermarsi, il conducente ha ignorato l’alt e si è dato alla fuga, venendo intercettato poco dopo in Corso Porta Mare, ancora privo del dispositivo di protezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

