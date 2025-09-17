Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo classe ’97, originario di Spinazzola con precedenti, gravemente indiziato di omicidio stradale sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare, eseguito nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Spinazzola, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, è il risultato di una minuziosa attività d’indagine, anche attraverso accertamenti tecnico-scientifici, avviata a seguito del tragico incidente stradale verificatosi lo scorso 21 agosto, in cui un cittadino extracomunitario quarantenne ha perso la vita, decedendo sul colpo dopo essere stato investito dall’autovettura condotta dal giovane. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Spinazzola, accusa: omicidio stradale, arrestato 28enne Carabinieri