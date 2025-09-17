Spinazzola accusa | omicidio stradale arrestato 28enne Carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo classe ’97, originario di Spinazzola con precedenti, gravemente indiziato di omicidio stradale sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare, eseguito nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Spinazzola, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, è il risultato di una minuziosa attività d’indagine, anche attraverso accertamenti tecnico-scientifici, avviata a seguito del tragico incidente stradale verificatosi lo scorso 21 agosto, in cui un cittadino extracomunitario quarantenne ha perso la vita, decedendo sul colpo dopo essere stato investito dall’autovettura condotta dal giovane. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: spinazzola - accusa
Col Manchester City niente turn-over, Conte verso la conferma della squadra di Firenze (Corsport) Confermati i fantastici quattro a centrocampo, così come Buongiorno e Beukema in difesa e Hojlund davanti. L'unico dubbio è tra Spinazzola e Olivera. https://w - facebook.com Vai su Facebook
Spinazzola, accusa: omicidio stradale, arrestato 28enne; Spinazzola, travolge un uomo poi fugge: arrestato per omicidio stradale; Incidente sulla Barletta-Trani, non fatalità ma omicidio stradale.
Spinazzola (BT), 28enne ai domiciliari per omicidio stradale: avrebbe guidato sotto effetto di droga - Arresti domiciliari per 28enne di Spinazzola, omicidio stradale del 21 agosto: vittima 40enne, auto ritrovata a Genzano di Lucania. Come scrive trmtv.it
OMICIDIO Spinazzola, 28enne arrestato per omicidio stradale sotto l’effetto di droga - Un cittadino extracomunitario di 40 anni è morto sul colpo dopo essere stato investito dall’auto guidata dal giovane ... Riporta statoquotidiano.it