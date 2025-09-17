Spietato decisivo rinato Tudor ora come lo tieni in panchina un Vlahovic così?

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David non convince e non brilla, Openda ha bisogno di tempo. Dusan invece da inizio stagione è una garanzia e con queste prestazioni si può riprendere la maglia da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spietato decisivo rinato tudor ora come lo tieni in panchina un vlahovic cos236

© Gazzetta.it - Spietato, decisivo, rinato. Tudor, ora come lo tieni in panchina un Vlahovic così?

In questa notizia si parla di: spietato - decisivo

Spietato, decisivo, rinato. Tudor, ora come lo tieni in panchina un Vlahovic così?; Il pronostico sul Chelsea vincente al Mondiale per Club 2025.

spietato decisivo rinato tudorSpietato, decisivo, rinato. Tudor, ora come lo tieni in panchina un Vlahovic così? - Dusan invece da inizio stagione è una garanzia e con queste prestazioni si può riprendere la maglia da titolare ... Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Spietato Decisivo Rinato Tudor