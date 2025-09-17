David non convince e non brilla, Openda ha bisogno di tempo. Dusan invece da inizio stagione è una garanzia e con queste prestazioni si può riprendere la maglia da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Spietato, decisivo, rinato. Tudor, ora come lo tieni in panchina un Vlahovic così?