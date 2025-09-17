Spia per il Mossad impiccato in Iran
9.38 Le autorità iraniane hanno impiccato un uomo condannato per spionaggio a favore del Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana. Lo ha comunicato la magistratura iraniana. L'esecuzione stamane, dopo processo di primo grado e condanna confermata dalla Corte suprema iraniana, secondo un sito di informazione giudiziaria. "E' stato torturato per ottenere una falsa confessione", denunciano diverse associazioni di attivisti per i diritti umani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: spia - mossad
