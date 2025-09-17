Spezia in crescita coraggioso e battagliero La grinta di Cassata | Questa squadra è forte

"La nostra è una squadra forte, ci metto la mano sul fuoco". Con la classica schiettezza spezzina, Francesco Cassata ha rilanciato le ambizioni dello Spezia: "Tutti noi pensiamo al bene dei colori bianchi, questo farà la differenza". I margini di crescita evidenziati dagli Aquilotti a Empoli vanno nella direzione indicata dal guerriero santerenzino e dallo stesso mister D’Angelo che, nel post gara contro il Catanzaro, aveva tranquillizzato: "Una volta recuperati i giocatori, potremo dire la nostra contro chiunque". La conferma la si è avuta a Empoli dove, per lunghi tratti, si è rivisto lo Spezia coraggioso, intraprendente e battagliero tanto amato dai tifosi bianchi, marchio di fabbrica dell’Omone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

