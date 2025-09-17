Specializzazione sostegno INDIRE ex DL 71 2024 | un appello per il giusto e pieno riconoscimento del punteggio

Il DL 712024 ha introdotto i percorsi di specializzazione INDIRE, un'opportunità formativa cruciale. Emerge però una critica questione sul riconoscimento dei punteggi. È essenziale garantire un trattamento equo e coerente, valorizzando il valore legale del titolo ottenuto. Di seguito il comunicato stampa giunto in redazione da parte di Daniela Nicolò portavoce Community Uniti per INDIRE.

specializzazione sostegno indire exRiconoscimento dei percorsi INDIRE ex art. 6 e 7 del DL 71/2024: una questione di equità - Scopri il riconoscimento dei percorsi INDIRE e come questi influenzano i punteggi per la specializzazione didattica. Riporta informazionescuola.it

Valditara: “Docenti di sostegno specializzati con Indire e continuità didattica su richiesta delle famiglie. Il 41% ha confermato l’insegnante” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato durante la trasmissione Coffee Break su La7 le principali novità per l'anno scolastico in corso, concentrandosi anche sulla ... Segnala orizzontescuola.it

