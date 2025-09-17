Specializzazione sostegno INDIRE ex DL 71 2024 | un appello per il giusto e pieno riconoscimento del punteggio

Il DL 712024 ha introdotto i percorsi di specializzazione INDIRE , un’opportunità formativa cruciale. Emerge però una critica questione sul riconoscimento dei punteggi. È essenziale garantire un trattamento equo e coerente, valorizzando il valore legale del titolo ottenuto. Di seguito il comunicato stampa giunto in redazione da parte di Daniela Nicolò portavoce Community Uniti per INDIRE. . Specializzazione sostegno INDIRE ex DL 712024: un appello per il giusto e pieno riconoscimento del punteggio .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

