Spazzatura non ritirata il Comune contro Gelsia
Sacchi non ritirati e altri disservizi nella raccolta porta a porta dei rifiuti, in diversi punti della città e specialmente nei quartieri a nord, in primis Santa Margherita. Una situazione che va avanti da settimane e per cui il Comune ha ricevuto parecchie lamentele dai residenti. Così l’Amministrazione ha prima sollecitato Gelsia Ambiente, che si occupa della raccolta della spazzatura sul territorio, e poi ha fatto scattare una contestazione formale nei confronti dell’azienda con tanto di richiesta di penali, nella misura massima prevista. Questo accanto alla richiesta di un faccia a faccia urgente per trovare una soluzione al problema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
