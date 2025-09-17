spal ecco il nuovo vivaio sette squadre e 140 iscritti selezionati in venti giorni

"Sette squadre, oltre 140 ragazzi selezionati in 20 giorni". Marco Aventi, nuovo responsabile del rinato settore giovanile, e Michele Borghi, direttore dell’attività di base, sintetizzano così il lavoro di ricostruzione di un vivaio azzerato dall’esclusione del club. I due ne fanno parte rispettivamente dal 2013 e dal 2015, e a loro si è affidato Mirco Antenucci per ricominciare. "Ci ha chiamati a inizio luglio – spiega Aventi – e noi ci siamo dati da fare. Molti giocatori, il 70-80% di quelli dell’agonistica, erano già andati in club professionistici, mentre tra quelli sotto i 13 una buona parte è rimasta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

