Maxi operazione della Polizia a Bari e provincia. Dall' alba , gli uomini della Polizia stanno portando a termine nove arresti , per persone ritenute appartenenti ad una associazione a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

In questa notizia si parla di: spaccio - droga

Risse, spaccio di droga e minacce. A due passi dal centro scoppia la protesta: “Siamo esausti, non ce la facciamo più”

Monza, estate da incubo alla Boscherona: un parco ‘terra di nessuno’ tra abusivi, rifiuti e spaccio di droga

Droga di ogni tipo per lo spaccio in Maremma: arrestato un pusher

Campobasso, spaccio di droga ancora un fermo TG NEWS MOLISE DEL 16-09-25 - TRSP - - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato a Novara un 24enne per spaccio di droga: era stato individuato in stazione con la moglie mentre portava con sé 1,4 kg di hashish - X Vai su X

Maxi operazione antidroga dei carabinieri di Roma: 18 arresti e oltre 2,5 kg di stupefacenti sequestrati; Spaccio di droga, maxi operazione della Polizia contro il clan Strisciuglio: otto arresti all'alba. Tentato un sequestro di persona; Siena, maxi operazione anti droga della Polizia: denunciato pusher 20enne, un arresto e oltre mille giovani identificati. Sequestrati dieci chili di cocaina.

Maxi operazione a Latina e provincia: 9 arresti per traffico di farmaci e spaccio di droga - Una vasta operazione dei Carabinieri del NAS di Latina ha portato all'arresto di nove persone. Riporta latinapress.it

Spaccio di droga, maxi operazione della Polizia contro il clan Strisciuglio: otto arresti all'alba. Tentato un sequestro di persona - Dall'alba, gli uomini della Polizia stanno portando a termine nove arresti, per persone ... Secondo msn.com