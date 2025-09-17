Spaccio di droga maxi operazione della Polizia contro il clan Strisciuglio | nove arresti all' alba

Maxi operazione della Polizia a Bari e provincia. Dall'alba, gli uomini della Polizia stanno portando a termine nove arresti, per persone ritenute appartenenti ad una associazione a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

spaccio di droga maxi operazione della polizia contro il clan strisciuglio nove arresti all alba

© Quotidianodipuglia.it - Spaccio di droga, maxi operazione della Polizia contro il clan Strisciuglio: nove arresti all'alba

