Spaccia droga dal balcone di casa mentre è ai domiciliari | nei guai anche alcuni clienti
Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 58enne napoletano, già sottoposto ai domiciliari, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Pasquale Ciccarelli, dove hanno notato, in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: spaccia - droga
Spaccia mentre si trova ai domiciliari per droga: revocato il permesso di soggiorno
Spaccia droga sulla Francigena. Pusher arrestato
Spaccia droga allo Sperone ma il cane Yndira scova le dosi: arrestato un ventenne di Villabate
#Rieti – Spaccia nei boschi, arrestato giovane | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #spaccio #cronaca #carabinieririeti #droga - facebook.com Vai su Facebook
Spaccia droga in casa, i carabinieri si appostano e lo scoprono: denunciato un ventisettenne https://ift.tt/qifa2ZD - X Vai su X
Bolzano, si affaccia dal balcone per dirigere lo spaccio: in casa 600 grammi di cocaina in un cuscino; Piante sul balcone e barattoli in casa, nei guai coltivatore di marijuana; Chiede aiuto dal balcone, i poliziotti bussano alla sua porta e trovano droga in casa: arrestato 24enne.
Spaccia droga mentre è ai domiciliari, arrestato - La droga è stata trovata bene occultata nella grondaia del balcone, in una tasca dell'accappatoio e all'interno di una tasca del tappeto ... Riporta grandangoloagrigento.it
Milano Lorenteggio, arrestata la figlia di «Nonna eroina»: spacciava dal balcone di casa. Era stato fermato anche il nipote: «Un sodalizio criminale familiare» - Quell'appartamento in via Lorenteggio, a Sud di Milano, la polizia lo conosceva bene. Secondo milano.corriere.it