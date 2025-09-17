Spaccata al supermercato Gulliver di Giussago | rubata la cassaforte ma è un magro bottino

Giussago (Pavia), 17 settembre 2025 - Un'altra spaccata ai danni di un supermercato, sempre con l'obiettivo della cassaforte. Erano circa le 3.30 della notte quando al Gulli ver di Giussago , in via Lanzoni, un furgone bianco usato come a riete in retromarcia ha sfondata la vetrata all'ingresso. E' scattato l'allarme e tutto è stato ripreso dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, ma in pochi istanti i malviventi sono comunque riusciti a mettere a segno e a portare a termine il colpo. Dal furgone sono scesi due uomini, incappucciati e vestiti di scuro, che entrando nel supermercato si sono diretti verso l'ufficio dove c'era la cassaforte, che hanno portato via ancora chiusa, caricandola sullo stesso furgone sul quale sono quindi fuggiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

