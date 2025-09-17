Spacca i finestrini per fare razzie poi ruba anche un' auto | arrestato ragazzo
Ha fatto razzia su più auto parcheggiate in strada, rompendo i finestrini, ma la fuga è durata poco: a Nuvolera i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni.L’intervento è scattato dopo la segnalazione dei furti. I militari hanno trovato il 23enne – un cittadino ucraino – a bordo di una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
