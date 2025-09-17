Spacca bottiglie di vino con la scopa al supermercato i testimoni | Gridava Palestina libera

Momenti di tensione, ma anche di stupore, mercoledì mattina al supermercato Conad di Meldola, dove una giovane ha cominciato a distruggere delle bottiglie di vino , facendole cadere dagli scaffali con un manico di scopa . Il tutto si è consumato intorno alle 10 davanti anche agli occhi dei clienti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

