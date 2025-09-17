Sovraindebitamento delle famiglie Adincosum apre uno sportello dedicato per assistere i consumatori
Prevenire il sovraindebitamento, individuare le soluzioni più idonee per la gestione del debito, per evitare di perdere la propria casa in caso di mancato pagamento del mutuo e per ottenere l'accesso a strumenti come il Fondo Antiusura o le procedure di 'esdebitazione'. Con questi obiettivi parte.
Al via gli sportelli del progetto FEELING! Dal 15 settembre, sportelli fisici per aiutare le famiglie con problemi di sovraindebitamento. Consulenza e assistenza GRATUITE grazie a Adiconsum e MDC nazionale, con il supporto dell'UE (Single Market Programme).
Segrate, al via il ciclo di incontri "Famiglia e Risparmio: istruzioni per l'uso" - Tre appuntamenti al Centro Verdi per imparare a gestire al meglio le finanze familiari ed evitare il rischio di sovraindebitamento
Sovraindebitamento: al via gli sportelli fisici di "FEELING" per le famiglie in difficoltà economica - Tutto pronto per l'avvio delle attività di sportello del progetto "Feeling- Financial Education and Empowerment to Lower Indebtedness is Game"
Sovraindebitamento delle famiglie: concluso il corso di formazione del progetto "FEELING" - Si è concluso il corso di formazione per gli operatori del progetto "FEELING" (Financial Education and Empowerment to Lower Indebtedness is Game)