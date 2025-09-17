Annullamento improvviso dell’episodio di South Park stagione 27. Una notizia recente riguarda l’annullamento inaspettato del nuovo episodio di South Park, previsto per questa sera. La cancellazione ha suscitato sorpresa tra i fan e ha generato molte domande sul motivo di questa decisione improvvisa. Le dichiarazioni dei creatori e le motivazioni ufficiali. I creatori della serie, Trey Parker e Matt Stone, hanno rilasciato una comunicazione ufficiale scusandosi per l’accaduto. In essa, hanno spiegato che il ritardo nel completamento dell’episodio è stato causato da un lavoro svolto all’ultimo minuto, che non ha permesso di rispettare la tempistica prevista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - South park stagione 27 cancella all’improvviso episodio