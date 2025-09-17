South park stagione 27 cancella all’improvviso episodio
Annullamento improvviso dell’episodio di South Park stagione 27. Una notizia recente riguarda l’annullamento inaspettato del nuovo episodio di South Park, previsto per questa sera. La cancellazione ha suscitato sorpresa tra i fan e ha generato molte domande sul motivo di questa decisione improvvisa. Le dichiarazioni dei creatori e le motivazioni ufficiali. I creatori della serie, Trey Parker e Matt Stone, hanno rilasciato una comunicazione ufficiale scusandosi per l’accaduto. In essa, hanno spiegato che il ritardo nel completamento dell’episodio è stato causato da un lavoro svolto all’ultimo minuto, che non ha permesso di rispettare la tempistica prevista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
South Park: 27 anni fa andava in onda l'episodio più controverso di sempre?; Il rinvio della stagione 27 di South Park manda su tutte le furie gli ideatori; Guarda: la stagione 27 di 'South Park' continua il 6 agosto con altre spedizioni Trump x Satana.
South Park: il debutto della stagione 27 viene posticipato e i creatori della serie attaccano Paramount - Alla base dello spostamento dell'arrivo dei nuovi episodi, infatti, sarebbero i problemi legati alla fusione, già annunciata, tra Paramount Global e Skydance Media. Segnala movieplayer.it
“South Park” è tornata a essere rilevante - La nuova stagione della serie animata sta facendo ottimi ascolti soprattutto ridicolizzando Trump e il modo in cui sta trasformando gli Stati Uniti ... ilpost.it scrive