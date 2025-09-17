Sotto sgombero 25 famiglie | Il Comune ci tratta come rifiuti |VIDEO

Non basta la proroga dello sfratto dal 23 settembre all'8 ottobre. Questo tempo non basterà alle 25 famiglie che da vent'anni vivono nell'ex Motel Agip di Secondigliano a trovare una nuova casa: “Se avessimo i soldi per prendere un'abitazione in affitto non vivremmo in questo rudere” dicono. E. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Villa Medusa - Casa del Popolo – bene comune di #Napoli e centro di aggregazione per tutta la comunità – è sotto attacco da parte di Fratelli d'Italia - Napoli e di alcuni media che ne auspicano lo sgombero. Cittadinanza e movimenti che animano questo l

Dopo oltre 30 anni di occupazione abusiva, sgomberato a Milano Leoncavallo. Dopo ben 133 tentativi falliti di sgombero sotto 14 diversi governi, con il Governo Meloni finisce il tempo dei privilegi per i centri sociali. Finalmente torna la legalità

SGOMBERO MAGLIANA, 21 LUGLIO: «FAMIGLIE INSERITE NEL TESSUTO SOCIALE»; Nove famiglie sotto sgombero: Serve un piano; Sgomberi al Quarticciolo, protesta sotto la sede dell'Ater: Messe in strada due donne con bambini.

Roma, verso il censimento delle famiglie ospitate nella sede di CasaPound e allo Spin Time dopo lo sgombero del Leoncavallo - Dopo lo sgombero dello storico centro sociale di Milano, nel mirino ci sarebbero altri 128 spazi occupati: l'attenzione del Viminale è ora più che mai puntata su CasaPound e Spin ...

Milano, i militanti del Leoncavallo riuniti sotto la pioggia preparano la protesta contro lo sgombero: «In piazza da tutta Italia» - «Abbiamo bisogno di svolgere una grande manifestazione, di dare una grande risposta che non riguarda solo lo sfratto del Leoncavallo ma l'assetto complessivo della città che verrà, una città diversa ...