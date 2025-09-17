Nella notte di lunedì, mentre le prime unità dell’Idf penetravano dentro a Gaza City, l’avanguardia del movimento di protesta dei familiari degli ostaggi israeliani ha raggiunto un altro obiettivo: l’edificio situato a Gerusalemme, al n.35 della Gaza Street, la residenza privata di Benyamin Netanyahu (in foto) che negli ultimi mesi è stata circondata da reticolati e transenne per impedire ai dimostranti di forzarne gli ingressi. Verso mezzanotte due donne in evidente stato di agitazione – Einav Zingawker e Anat Engrest – si sono piazzate sull’asfalto e hanno cominciato ad inveire verso la casa del premier di Israele, immersa nel buio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sotto casa di Netanyahu. L’ira dei parenti dei rapiti: "Farà uccidere i nostri figli"