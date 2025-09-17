Sostituire Szczesny con Di Gregorio è stato un suicidio lo stanno capendo sia la Juventus che i media

Da quando la porta della Juventus è passata da Wojciech Szczesny a Michele Di Gregorio, la forte difesa bianconera – un tempo la meno perforata d’Italia – è diventata sempre più vulnerabile. L’ex Monza alterna parate importanti a topiche clamorose. Non il massimo per una porta una volta difesa da Zoff prima e Buffon poi, giusto per fare due nomi. L’ultima “papera” ieri sera, sul gol del 2-3 del Borussia Dortmund. Nemmeno la prima rete di Calhanoglu, sabato scorso, era imparabile. Tutt’altro. Più in generale non convincono per nulla i sette gol incassati in due partite. L’estremo difensore poteva e doveva fare di più. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

