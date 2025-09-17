Sostenibilità Eni e la sfida della Just Transition fra innovazione competenze e alleanze

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un confronto aperto, plurale, concreto. È con questo spirito che Eni ha organizzato l’evento “Eni for a Just Transition”, un momento di riflessione sulla transizione energetica, economica e sociale che l’Italia e il mondo stanno affrontando. L’iniziativa ha riunito esponenti del mondo accademico, industriale, istituzionale e sociale per discutere le sfide e le . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sostenibilit - sfida

sostenibilit224 eni sfida justSostenibilità, Eni e la sfida della Just Transition fra innovazione, competenze e alleanze - Tre i pilastri attorno ai quali si è articolata la giornata: innovazione, competenze e partnership Un confronto aperto, plurale, concreto. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sostenibilit224 Eni Sfida Just