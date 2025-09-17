Sostenibilità a Civitavecchia incontro tra AdSP e delegazione governativa Corea del Sud

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Porto di Civitavecchia ha accolto oggi una delegazione governativa della Corea del Sud per un incontro con l'Autorità di Sistema Portuale. La riunione – si legge in una nota – "ha avuto come obiettivo principale la discussione di tematiche relative alla sostenibilità ambientale, con particolare attenzione allo sviluppo dei progetti sull'idrogeno e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sostenibilit - civitavecchia

sostenibilit224 civitavecchia incontro adspSostenibilità, a Civitavecchia incontro tra AdSP e delegazione governativa Corea del Sud - obiettivo principale la discussione di tematiche relative alla sostenibilità ambientale ... Secondo adnkronos.com

sostenibilit224 civitavecchia incontro adspL’Adsp ospita una delegazione governativa della Corea del sud - CIVITAVECCHIA – Il porto di Civitavecchia ha accolto oggi una delegazione governativa della Corea del Sud per un incontro con l'Autorità di Sistema Portuale. Si legge su civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Sostenibilit224 Civitavecchia Incontro Adsp