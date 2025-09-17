Ascoli, 17 settembre 2025 – Momenti di apprensione ieri sera presso il ristorante Mister Ok al Pennile ad Ascoli, durante una cena elettorale, presenti, fra gli altri, F rancesca Pantaloni e Gianni Silvestri. Intorno alle 21.30, mentre circa duecento persone stavano cenando nel gazebo del locale all’aperto, alcuni partecipanti hanno avvertito un odore fastidioso e una sensazione di irritazione alla gola. Per alcuni minuti è scattato l’allarme tra i presenti: diverse persone si sono alzate dai tavoli e si sono allontanate, temendo che fosse stata spruzzata nell’aria una sostanza urticante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato controlli nell’area, senza però rinvenire bombolette o altri dispositivi sospetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Sostanza urticante durante una cena elettorale ad Ascoli”