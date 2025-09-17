Sospettato di molestie sessuali su delle ragazzine 62enne viene picchiato e muore in ospedale a Manduria

17 set 2025

Era stato preso a calci e pugni nei giardini pubblici di Manduria (Taranto) dopo aver commesso atti osceni in luogo pubblico e dopo aver presumibilmente molestato un gruppo di ragazzine. Poche ore più tardi è morto in ospedal e per improvvise complicazioni in circostanze che ora sono al vaglio della magistratura. E’ giallo sul decesso di un 62enne originario di Napoli che era stato ospite per qualche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

