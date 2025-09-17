«È svilente la semplificazione argomentativa» della Procura e del Gip di Milano nell'inchiesta sull'urbanistica cittadina, e cioè la tesi per cui «sarebbe sufficiente l'esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo». Tradotto: per mancanza di gravi indizi di colpevolezza sul reato di corruzione, il Tribunale del Riesame il 12 agosto ha annullato l'arresto cautelare dell'architetto ed ex membro della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra (e del coindagato Andrea Bezziccheri), smontando così il costrutto accusatorio della Procura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sos di costruttori e famiglie sospese: "Serve una legge"