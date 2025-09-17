Sorteggio Finals Coppa Davis 2025 oggi | orario e possibili avversarie dell’Italia Rischio Alcaraz
Siamo pronti per vivere il primo atto ufficiale della Final Eight della Coppa Davis 2025. Oggi, infatti, mercoledì 17 settembre, andrà in scena a partire dalle ore 12.00, in Piazza Maggiore a Bologna, l’attesissimo sorteggio che andrà a comporre il tabellone della fase finale della manifestazione tennistica a squadre. La ITF ha ufficializzato le 4 teste di serie dopo l’ultimo fine settimana di gare e le sorprese non mancano. La situazione: Italia, Germania, Francia e una tra Argentina e Cechia (che hanno gli stessi punti nel ranking e lo stesso numero di partite vinte, quindi sarà necessario effettuare un sorteggio ad hoc) sono le prime 4 teste di serie e se la dovranno vedere contro Spagna, Belgio, Austria e l’altra tra Argentina e Cechia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sorteggio Finals Coppa Davis 2025: orario, programma, qualificate
