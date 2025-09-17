Sorteggiato il tabellone dell'Italia nella Coppa Davis 2025 | Sinner-Alcaraz quando può succedere
L'Italia di Sinner sorteggiata con l'Austria, primo avversario in Coppa Davis 2025. La sfida con la Spagna di Alcaraz ci sarà solo in finale perché le due nazionali si trovano ai poli opposti nel tabellone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sorteggiato - tabellone
Avanza il torneo nazionale Open Ida Rubini: sorteggiato il tabellone finale
Sinner, il primo avversario a Wimbleon è Nardi: subito derby italiano (e ai quarti forse c'è Musetti). Sorteggiato il tabellone
Palermo Ladies Open, sorteggiato il tabellone principale: strada in salita per le wild card azzurre
Atp Hangzhou - Draw: Matteo Berrettini torna in campo, Rublev e Medvedev i favoriti. Sorteggiato il tabellone principale del '250' cinese https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Tabelloni/101919/atp-hangzhou-draw-matteo-berrettini-torna-in-campo-rublev-e- - X Vai su X
Matteo #Berrettini torna in campo: sorteggiato il tabellone principale di Hanghzhou - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Davis 2025, il sorteggio delle Finals: l'Italia trova l'Austria ai quarti · Tennis; Davis, alle 12 il sorteggio: rischio Italia-Spagna; Sorteggiato il tabellone dell'Italia nella Coppa Davis 2025: Sinner-Alcaraz, quando può succedere.
Coppa Davis, il tabellone: Italia-Austria ai quarti. Super sfida tra Spagna e Repubblica Ceca - Chi invece uscirà indenne dal tie tra Spagna e Repubblica Ceca se la vedrà con Germania o Argentin ... Scrive ubitennis.com
Coppa Davis 2025, Italia fortunata nel sorteggio: evitata la Spagna di Alcaraz ai quarti - Dal 18 al 23 novembre a Bologna si disputerà la Final 8 della Coppa Davis 2025 di tennis: l'Italia, Paese ospitante e Nazione detentrice del trofeo, è ... Segnala oasport.it