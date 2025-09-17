Sorpreso due volte in auto senza patente | arrestato

Condannato perché guidava senza aver mai conseguito la patente, i carabinieri lo hanno rintracciato e gli hanno notificato un ordine di carcerazione. Nel pomeriggio di domenica 14 settembre i carabinieri della stazione di Casalserugo coordinati dal luogotenente Giovanni Patisso hanno rintracciato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it