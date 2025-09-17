Sorpreso con un panetto di hashish in casa |  49enne arrestato dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 49 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso della loro continua attività antidroga, ha notato due persone che con un pacco di cartone tra le mani stavano entrando con circospezione in uno stabile di via Rintone. I poliziotti, insospettiti da questo strano movimento, anche grazie alla profonda conoscenza del territorio, hanno maturato i loro sospetti nei confronti di un tarantino di 49 anni residente in quel condominio che nei mesi scorsi era stato denunciato perché trovato in possesso di alcuni involucri di hashish. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

