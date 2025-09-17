I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania sono intervenuti nel primo pomeriggio in un supermercato del quartiere Borgo, dove una donna di 53 anni è stata arrestata – convalidato poi dall’Autorità giudiziaria – per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Wimbledon, la campionessa sorpresa a “rubare” dalle telecamere: il siparietto diventa virale

Wimbledon, scandalo-Swiatek: sorpresa a rubare, ecco cosa

Cerca di rubare una macchina ma viene sorpresa e rincorsa da un residente

Francesco Emilio Borrelli. . UN BRUTTISSMO RIENTRO “Cari amici, sostenitori al rientro della pausa estiva abbiamo avuto la brutta sorpresa di trovare la casa di Alice devastata dai ladri non hanno trovato nulla da rubare, ma hanno divelto l’inferriata della fin - facebook.com Vai su Facebook

Sorpresa a rubare in un supermercato aggredisce dipendenti e carabinieri: arrestata 53enne; Un uomo aggredisce i carabinieri, una donna si scaglia contro il vigilante con un mazzo di chiavi: arrestati dopo il furto; Arresto a Limena: 49enne fermata dai Carabinieri per furto e aggressione in supermercato.

Parma, sorpreso a rubare in due negozi aggredisce gli agenti e prende a calci l'auto della polizia - Una volta condotto in questura, il presunto ladro ha aggredito i militari e ha preso a calci la "pantera" della ... Secondo gazzettadiparma.it

Beccato a rubare al supermercato aggredisce vigilante e poliziotti: arrestato - Si è impossessato di deodoranti, bottiglie di vino e spazzolini, ma il suo successivo tentativo di fuga è stato scoperto e così ha aggredito il personale di vigilanza di un supermercato. Segnala msn.com