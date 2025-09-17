Sono stata al Kalemana Festival da neofita dello yoga e ho imparato a non mollare del tutto quando pensavo di non farcela
Organizzato sulla spiaggia di Punta Marina, l’evento ha radunato migliaia di persone per un’esperienza di crescita personale tra yoga, fitness, talk motivazionali e divertimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Jennifer Love Hewitt: “Sono stata sessualizzata prima di capire cos’era il sesso”
“Sono stata io a dare il via alla reunion degli Oasis. Ma dai, non era ovvio che sarebbe successo?”: così Peggy Gallagher (la mitica mamma di Liam e Noel) a pochi giorni dal tour più grande di tutti
Oasis, dietro la reunion c’è mamma Peggy Gallagher: «Sì, sono stata io l’istigatrice. Ho detto loro: “Smettetela di litigare e andate avanti”»
"È stata una partita davvero dura, ma ho provato a rimanere lì per tutti coloro che erano in panchina e per i tifosi italiani. Sono felice di aver rimontato ed è sempre un piacere rappresentare l'Italia in questa competizione" - X Vai su X
Sono stata zitta per un anno e mezzo per doveroso rispetto alle indagini in corso, ma adesso che l’inchiesta per omicidio sulla morte di mio marito si è conclusa con un nulla di fatto, lasciando addirittura aperta l’ipotesi del suicidio non posso più tacere: io e i m - facebook.com Vai su Facebook
