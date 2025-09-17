© Vanityfair.it - Sono stata al Kalemana Festival (da neofita dello yoga) e ho imparato a non mollare del tutto, quando pensavo di non farcela

Organizzato sulla spiaggia di Punta Marina, l’evento ha radunato migliaia di persone per un’esperienza di crescita personale tra yoga , fitness, talk motivazionali e divertimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Jennifer Love Hewitt: “Sono stata sessualizzata prima di capire cos’era il sesso”

“Sono stata io a dare il via alla reunion degli Oasis. Ma dai, non era ovvio che sarebbe successo?”: così Peggy Gallagher (la mitica mamma di Liam e Noel) a pochi giorni dal tour più grande di tutti

Oasis, dietro la reunion c’è mamma Peggy Gallagher: «Sì, sono stata io l’istigatrice. Ho detto loro: “Smettetela di litigare e andate avanti”»

"È stata una partita davvero dura, ma ho provato a rimanere lì per tutti coloro che erano in panchina e per i tifosi italiani. Sono felice di aver rimontato ed è sempre un piacere rappresentare l'Italia in questa competizione" - X Vai su X

Sono stata zitta per un anno e mezzo per doveroso rispetto alle indagini in corso, ma adesso che l’inchiesta per omicidio sulla morte di mio marito si è conclusa con un nulla di fatto, lasciando addirittura aperta l’ipotesi del suicidio non posso più tacere: io e i m - facebook.com Vai su Facebook

