“ Non avevo mai sperimentato la mortalità fino a quella notte, al pronto soccorso del Providence St. Joseph’s Hospital di Burbank, quando un medico ha pronunciato le parole che mi hanno spezzato la vita in due. Tumore ovarico in stadio 3. Il tumore si era diffuso oltre la sua sede originale, fino al diaframma. Non ancora nei polmoni. Non ancora allo stadio 4. Ma quasi. L’unico modo per conoscerne l’estensione completa era aprirmi completamente”: lo scorso 12 settembre Bianca Balti si sfogava nella sua newsletter, tornando a un momento che le ha cambiato la vita per sempre e festeggiando “ l’essere viva “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Sono sparita dai social perché ero depressa… Le cure per il cancro sono andate bene ma la gratitudine non cancella la depressione, la complica": parla Bianca Balti