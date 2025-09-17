Sono sparita dai social perché ero depressa… Le cure per il cancro sono andate bene ma la gratitudine non cancella la depressione la complica | parla Bianca Balti
“ Non avevo mai sperimentato la mortalità fino a quella notte, al pronto soccorso del Providence St. Joseph’s Hospital di Burbank, quando un medico ha pronunciato le parole che mi hanno spezzato la vita in due. Tumore ovarico in stadio 3. Il tumore si era diffuso oltre la sua sede originale, fino al diaframma. Non ancora nei polmoni. Non ancora allo stadio 4. Ma quasi. L’unico modo per conoscerne l’estensione completa era aprirmi completamente”: lo scorso 12 settembre Bianca Balti si sfogava nella sua newsletter, tornando a un momento che le ha cambiato la vita per sempre e festeggiando “ l’essere viva “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sono - sparita
Gli ambulanti modenesi sono sempre meno, sparita una "bancarella" su tre negli ultimi dieci anni
Bianca Balti: “Sono sparita dai social perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, non potevo fingere che andasse tutto bene”
Bianca Balti: «Sono sparita da Instagram, ero depressa e non potevo fingere che andasse tutto bene» - X Vai su X
Buooonasera ragazzi , oggi sono sparita per un ottimo motivo . Sono arrivate tante cose bellissime. Quindi, prepariamoci all'arrivo dell'autunno con la nuovissima linea di coperte, lenzuola e copripiumini... www.ilnegoziodellenecessita.it #spedizioniintuttait - facebook.com Vai su Facebook
Bianca Balti | Sono sparita dai social perché ero depressa Il tumore ha cambiato la mia vita non potevo fingere che andasse tutto bene.