Sono nato senza pollici ma non mi servono | il tiktoker Qiao Aalbers spiega la sua vita sui social
Nato senza pollici, oggi racconta la sua esperienza quotidiana e il modo in cui ha trasformato quella che molti vedono come una disabilità in un punto di forza. Qiao Aalbers, 26 anni, insegnante di inglese, è nato in Cina senza pollici ed è stato adottato da una famiglia nei Paesi Bassi, quando aveva appena quattro mesi. La sua infanzia è stata segnata da un senso di estraneità: i Paesi Bassi non gli sono mai sembrati davvero casa. Così, da giovane, ha iniziato a viaggiare attraverso l’Europa, un percorso che lo ha portato a riscoprire le sue radici cinesi. Oggi, grazie ai social media, Qiao condivide con migliaia di persone la sua vita quotidiana senza pollici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
