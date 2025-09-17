Sono gelosa che mio marito sia un casalingo Mi sento poco apprezzata | lo sfogo di una madre

Si può provare risentimento, gelosia e senso di frustrazione nei confronti di un marito casalingo? Sì, come racconta una donna, madre e moglie che si è sfogata su Reddit. “Sono così gelosa. Mi sento completamente poco apprezzata. Mi sto perdendo le fasi importanti della crescita di mio figlio. Provo risentimento nei confronti di mio marito per essere il genitore casalingo, e non so come superarlo”, ha confessato la protagonista di questa storia. La donna ha poi spiegato che è stata costretta a tornare a lavorare, quando il figlio aveva appena 7 mesi, “principalmente per motivi economici. È un lavoro noioso che odio e che non è nemmeno ben pagato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

