© Lanazione.it - Sono 100 gli ospiti. Da Paolo Giordano e David Quammen a Javier Cercas

“ Pianeta Terra Festival “ torna con oltre 90 incontri, più di 100 ospiti tra cui: Sunil Amrith, Lucio Caracciolo, Marta Cartabia, Patrizia Caraveo, Giuseppe Cederna, Javier Cercas , Carlo Cottarelli, Paolo Giordano , Daniel Gros, Mariangela Gualtieri, Lucy Jones, Matteo Lancini, Tim Lenton, Vittorio Lingiardi, Michela Marzano, Michela Matteoli, Ezio Mauro, Elisa Palazzi, Simone Pieranni, David Quammen , Nathalie Tocci, Mauro Varotto, Ersilia Vaudo Scarpetta, Matteo Vegetti, Paolo Vineis. Scienziati, filosofi, psicoanalisti, economisti, esperti di geopolitica, scrittori, giornalisti e artisti indagheranno l’inedita instabilità del nostro tempo: dall’innalzamento delle temperature ai fenomeni meteorologici estremi, dalla trasformazione degli ecosistemi alla questione energetica, dall’instabilità democratica a quella geopolitica ed economica, fino a comprendere quella valoriale ed esistenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: sono - ospiti

Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip

Come sono gli hotel dove dormono gli ospiti di Jeff Bezos e Lauren Sánchez

Ischia Film Festival 2025 dal 28 giugno al 5 luglio: chi sono gli ospiti, Christopher Nolan tra i premiati

Questa mattina Sophie Blasi e Marika Longobardi sono state ospiti della Scuola Superiore E. Fermi di Castellanza! Le nostre due giocatrici hanno raccontato la loro esperienza di studentesse-atlete alle classi prime e seconde del liceo sportivo ed hanno rispo - facebook.com Vai su Facebook

Però 45€ di settore ospiti allo Stadium sono troppi e meritano decine di articoli dei nostri giornali #VeronaJuve - X Vai su X

Sono 100 gli ospiti. Da Paolo Giordano e David Quammen a Javier Cercas; A Torino i 50 migliori ristoranti del mondo; A GIOVANNI SEGRETI BRUNO IL PREMIO AMNESTY DI VOCI PER LA LIBERTÀ, SEZIONE EMERGENTI PAOLO JANNACCI OSPITE DELLA SERATA FINALE SI CHIUDONO A ROVIGO LA 28A EDIZIONE DI “VOCI PER LA LIBERTÀ – UNA CANZONE PER.

Sono 100 gli ospiti. Da Paolo Giordano e David Quammen a Javier Cercas - All’evento ideato dagli Editori Laterza con la Fondazione Cassa di Risparmio sono attesi gli interventi anche di Carlo Cottarelli, Lucy Jones, Elisa Palazzi. Segnala lanazione.it