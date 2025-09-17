Sommer Inter Chivu gli conferma il posto? Ecco le motivazioni dietro la scelta del tecnico per l’esordio in Champions
Sommer Inter, Chivu si schiera al fianco del portiere svizzero. Si va verso la scelta della titolarità contro l’Ajax all’esordio in Champions. Le motivazioni. Yann Sommer, il portiere svizzero dell’ Inter, si trova ad affrontare un periodo difficile. Nonostante le sue parate decisive che hanno contribuito a portare l’ Inter in finale di Champions League, il suo rendimento è stato messo sotto osservazione dopo una prestazione negativa contro la Juventus. Le critiche si sono fatte sentire, ma Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha deciso di schierarsi a favore del suo portiere, dimostrando grande fiducia in lui. 🔗 Leggi su Internews24.com
