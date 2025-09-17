Il cinema britannico continua a proporre opere che uniscono suspense, tensione e atmosfere inquietanti. Tra le novità del 2024 si distingue il film Something in the Water, un thriller horror ambientato nei Caraibi, che ha attirato l’attenzione per la sua trama avvincente e il cast di giovani interpreti. Di seguito, vengono analizzati gli aspetti principali di questa produzione, dalla regia alle location di ripresa, fino alla narrazione e al cast. regia, produzione e protagonisti di something in the water. chi dirige e chi produce. Il film è stato diretto da Hayley Easton Street, professionista nota per i suoi contributi a produzioni come Star Wars e Animali Fantastici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Something in the water: trama, cast e finale del film in onda su Mediaset Italia 2