Al centro di Something in the Water un gruppo di amiche, ai Caraibi per il matrimonio di una di loro, che si ritrovano in balia degli squali nei pressi di un'isola remota. Su Mediaset Italia 2. Meg e Kayla, fidanzate tra loro, stanno camminando insieme una notte quando vengono aggredite da un gruppo di altre ragazze, che comincia a riempirle di insulti omofobici. Si scatena una rissa, nella quale Meg viene fatta cadere delle scale e picchiata brutalmente. L'evento ha lasciato profondi strascichi sulla coppia, che ha deciso di lasciarsi. In Something in the Water la storia si sposta un anno in avanti, quando il matrimonio della comune amica Lizzie, in un'esotica località dei Caraibi, non porta le due a ritrovarsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Something in the Water, la recensione: un survival-shark-movie in mare aperto