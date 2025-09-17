Something in the Water la recensione | un survival-shark-movie in mare aperto
Al centro di Something in the Water un gruppo di amiche, ai Caraibi per il matrimonio di una di loro, che si ritrovano in balia degli squali nei pressi di un'isola remota. Su Mediaset Italia 2. Meg e Kayla, fidanzate tra loro, stanno camminando insieme una notte quando vengono aggredite da un gruppo di altre ragazze, che comincia a riempirle di insulti omofobici. Si scatena una rissa, nella quale Meg viene fatta cadere delle scale e picchiata brutalmente. L'evento ha lasciato profondi strascichi sulla coppia, che ha deciso di lasciarsi. In Something in the Water la storia si sposta un anno in avanti, quando il matrimonio della comune amica Lizzie, in un'esotica località dei Caraibi, non porta le due a ritrovarsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: something - water
Droga nascosta nel water: arrestato anche il secondo inquilino
White Dinner Water Show 2025: magia ed eleganza a Villa ReNoir
Disarme pubblica una live session acustica con “Change” e il nuovo inedito “Black Water” – Fuori il 3 luglio 2025
Hai mai visitato una mostra attraverso la musica? Quando arrivi al MAXXI ed entri nella galleria 2, che ospita “Something in the Water”, inquadra il QR code, metti le cuffie e premi play per ascoltare la playlist scelta e votata da voi nelle stories. Puoi sentire il su - facebook.com Vai su Facebook
Something in the Water, la recensione: un survival-shark-movie in mare aperto; Something in the Water; Miley Cyrus - Something Beautiful: Moda, scenografie, orchestra e psichedelia vintage.
"Something in the Water" , il progetto Tuazon sbarca a Roma - L'acqua come elemento poetico, flusso di connessione, metafora di resilienza, elemento in grado di resistere a ogni tentativo di essere modellato. Scrive ansa.it
Something in the Water, Italia 1/ Trama e cast dello shark movie con Natalie Mitson, oggi 21 agosto 2025 - Something in the Water è un survival movie con protagonisti gli immancabili squali e un cast tutto al femminile. Segnala ilsussidiario.net