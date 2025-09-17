Solofra il sindaco Moretti silura il suo vice De Maio
Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Solofra, Nicola Moretti ha revocato la delega di assessore ai lavori pubblici e vicesindaco all’ imprenditore Gaetano De Maio. Una scelta che, coma ha scritto lo stesso Moretti nel provvedimento, è legata “ al venire meno del rapporto fiduciario. Ed al fatto che De Maio ha assunto comportamenti dissonanti rispetto a quelli della maggioranza su temi importanti”. Una rottura netta che apre un nuovo scenario politico in città. Il primo cittadino sarebbe infatti pronto a rimpiazzare De Maio con Felice Maffei, e sponente della stessa maggioranza, il cui nome circola con insistenza nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: solofra - sindaco
Solofra, il sindaco Nicola Moretti ha revocato la delega di assessore ai lavori pubblici e vicesindaco all' imprenditore Gaetano De Maio (nella foto). Una scelta che, coma ha scritto lo stesso Moretti nel provvedimento, è legata al venire meno del rapporto fiducia - facebook.com Vai su Facebook
Solofra, il sindaco Moretti silura il suo vice De Maio.
Cinghiali in giro per Solofra, il sindaco ordina la cattura: chiusini in 5 strade e zone verdi - Un’ordinanza contingibile ed urgente con cui si autorizzino interventi di cattura di cinghiali selvatici, come concordato con la Regione Campania e il Centro di Riferimento di Igiene Urbana e ... irpinianews.it scrive
Solofra, inchiesta sul voto di scambio: archiviata la posizione dell’ex candidato a sindaco D’Urso - Con il provvedimento emesso oggi dal GIP del Tribunale di Avellino si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto l’ex candidato sindaco di Solofra, Antonello D’Urso, ... Come scrive corriereirpinia.it