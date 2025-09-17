Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Solofra, Nicola Moretti ha revocato la delega di assessore ai lavori pubblici e vicesindaco all’ imprenditore Gaetano De Maio. Una scelta che, coma ha scritto lo stesso Moretti nel provvedimento, è legata “ al venire meno del rapporto fiduciario. Ed al fatto che De Maio ha assunto comportamenti dissonanti rispetto a quelli della maggioranza su temi importanti”. Una rottura netta che apre un nuovo scenario politico in città. Il primo cittadino sarebbe infatti pronto a rimpiazzare De Maio con Felice Maffei, e sponente della stessa maggioranza, il cui nome circola con insistenza nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solofra, il sindaco Moretti silura il suo vice De Maio