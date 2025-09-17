Sole 24 ORE Formazione | cinque corsi base per affrontare le sfide professionali e personali resi accessibili con MediaWorld
Dare a tutti la possibilità di imparare, crescere e prepararsi al mondo del lavoro con strumenti concreti e di qualità: con questo obiettivo, Sole 24 ORE Formazione ha realizzato cinque corsi di base on demand, pensati per costruire competenze digitali, economiche e professionali fondamentali. Grazie al supporto di MediaWorld, questi corsi saranno disponibili in tutti i negozi capillarmente presenti in tutta Italia, permettendo a chiunque di accedere con semplicità a un'offerta formativa di eccellenza, firmata da uno dei principali punti di riferimento nel settore dell'educazione e della cultura economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
I prodotti per contrastare la formazione delle macchie del sole sul viso
Il sole dell’Impero, un romanzo di formazione
Sole 24 ORE Formazione e AVEDISCO lanciano un programma professionalizzante per gli Incaricati alla Vendita
Confermato corso esame IRF dal 11 al 16 ottobre. Tutto questo in Val di Sole sul fiume noce. Possibilità di candidarsi per guida, trip leader e safety kayak. Corso unico e completo con rilascio di BLSD con formazione specifica per rischio affogamento, brevetto - facebook.com Vai su Facebook
La formazione al centro della 21esima Giornata del Contemporaneo; GIO. 18/9 APPUNTAMENTO CON SPECIALE TELEFISCO 2025 DEL SOLE 24 ORE; ESCP Business School guida la rivoluzione dell'AI nella formazione manageriale.
Ddl professioni sanitarie: scudo penale e formazione nella delega (bozza) - Governance per IA e premi per smaltire le liste d'attesa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive
Lombardia: bando da un milione per la formazione in agricoltura - Con la terza edizione dell'avviso pubblico per la formazione continua, la Regione Lombardia destina per la prima volta un finanziamento specifico al settore ... Riporta ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com