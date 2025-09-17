Sole 24 ORE Formazione | cinque corsi base per affrontare le sfide professionali e personali resi accessibili con MediaWorld

Dare a tutti la possibilità di imparare, crescere e prepararsi al mondo del lavoro con strumenti concreti e di qualità: con questo obiettivo, Sole 24 ORE Formazione ha realizzato cinque corsi di base on demand, pensati per costruire competenze digitali, economiche e professionali fondamentali. Grazie al supporto di MediaWorld, questi corsi saranno disponibili in tutti i negozi capillarmente presenti in tutta Italia, permettendo a chiunque di accedere con semplicità a un'offerta formativa di eccellenza, firmata da uno dei principali punti di riferimento nel settore dell'educazione e della cultura economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

