Soldi per la messa in sicurezza della Mosella Pisano Fdi | Dopo lo stadio questo è un altro risultato concreto
È stato firmato dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture il decreto di finanziamento per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, l'importante arteria stradale agrigentina che collega la SS 640 alla SS 115.Il finanziamento complessivo, che ammonta a 4.508.625,71 euro, deriva da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: soldi - messa
Bucine. Arrivano i soldi per la messa in sicurezza di tre ponti
Phica, chi è Boss Miao: l'uomo chiedeva soldi alle donne per rimuovere foto e messaggi dal sito. «Pacchetti fino a 2.300 euro» - facebook.com Vai su Facebook
Messa in sicurezza della strada della Mosella, c'è il finanziamento: in arrivo 4 milioni e mezzo; Strada della Mosella ridotta a un colabrodo, chiesto il trasferimento di competenze all’Anas; Strada della Mosella pericolosa, Servire Agrigento lancia un appello al prefetto.
Bucine. Arrivano i soldi per la messa in sicurezza di tre ponti - Interventi rilevanti che puntano a garantire la sicurezza stradale e la piena funzionalità delle infrastrutture. Come scrive lanazione.it
Scuola d’infanzia, arrivano i soldi. Ora partirà la messa in sicurezza - Dalla Regione 400mila euro per l’intervento di adeguamento anti sismico dell’immobile di Montagnana. Riporta lanazione.it