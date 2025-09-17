Soldi alla scuola non alla guerra | la posizione degli studenti del Fgc

In questi giorni, in tutta Italia, riaprono le scuole e fin da subito gli studenti si mobilitano per esprimere la propria solidarietà al popolo palestinese e contro le politiche del governo Meloni.“In questo clima generale di guerra - dichiara Gabriele Tricase del Fronte della Gioventù Comunista. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: soldi - scuola

Rinnovo contratto scuola 2022-24, l’Aran non ha la “bacchetta magica”, ma i sindacati chiedono più soldi: una storia già vista?

La segreteria Sgs di Messina scrive al Mim : “Fondi Mof, i lavoratori della scuola hanno diritto a a quei soldi"

CAMPOBASSO. Scuola di contrada Mascione, il dirigente Giarrusso: "E' stata ricostruita male". Il Comune di Campobasso ci rimette i soldi e riavvia il cantiere Guarda il servizio https://teleregionetv.it/scuola-mascione-costruita-male-comune-stanzia-altri-fond - facebook.com Vai su Facebook

++ Zelensky chiede a Trump ‘posizione chiara’ su fine guerra ++; Trump: Niente più soldi a Kiev, Zelensky è un venditore. L'incontro con Putin? Dipende da loro - Tajani rilancia l'art.5 durante colloquio telefonico con Usa ed europei; : Il convegno Guerra e Diritti Umani del 4 settembre si svolgerà su piattaforma telematica.

Il Ministro in visita alla scuola ma fuori scatta la protesta: “Soldi alla scuola e non alla guerra” - Giuseppe Valditara è intervenuto stamattina, ad Ancona, durante una visita alla scuola superiore Istituto professionale commerciale Podesti Calzecchi Onesti, a Passo Varano "Sarebbe un errore tragico ... Secondo msn.com

Studenti in piazza sotto al ministero: “Più fondi alla scuola, stop ai soldi per la guerra” - Attivisti della Rete studenti medi e dell’Unione degli universitari hanno manifestato il giorno prima della riapertura delle scuole ... Da romatoday.it